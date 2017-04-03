القوانين لا بد منها لتنظيم أمور الدولة وتدبير شؤونها، لكن توجد في كثير من دول العالم قوانين غريبة تم فرضها لأسباب مختلفة، وقد يبدو بعضها بلا تفسير.

* روسيا

لا تمنح هدية لأي شخص عدداً زوجياً من الزهور، لأن المواطنين الروسيين يستخدمون الأعداد الزوجية من الزهور فقط في المناسبات التذكارية والجنازات.

* تشيلي

لا تأكل أي شيء بأصابعك.

* سنغافورة

كُن حذراً من الغرامات، ففي هذا البلد يُمنع إطعام الطيور، والبصق بالطريق، وإلقاء القمامة في الشارع، أو تناول الطعام في وسائل المواصلات العامة.

* اليابان

لا تدفع بقشيشاً، فهذا الأمر غير مقبول هناك، ولا تعانق أحداً أمام العامة، وافعل ما يفعله المواطنون بالضبط.

* المكسيك

لا تأخذ الأمور على محمل شخصي، المكسيكيون يحبون إطلاق النكات ولا يفوِّتون أية فرصةٍ لفعل ذلك. وحاول أيضاً أن تجرِّب أشياء جديدة، فالمواطنون المكسيكيون سيقدِّرون محاولاتك لتتحدث لغتهم أو حتى مشاركتهم في تقاليدهم.

* نيوزيلندا

لا تخلط بين المواطنين الأستراليين والنيوزيلنديين، سيصحِّحون الأمر لك بالتأكيد، ولا تسخر أبداً من رياضة الركبي أو فيلم (مملكة الخواتم)، أو ملكة بريطانيا؛ فالنيوزيلنديون يأخذون هذه الأمور بجدية. ولا تتفاجأ إذا رأيت الكثير من الأشخاص يسيرون حفاةً.

* بريطانيا

لا تتخط مكانك في الطابور حتى لا يصدر المواطنون هناك الأحكام عليك، ولا تسأل الناس كم يجنون من المال، لأن ذلك ليس موضوعاً جيداً للمناقشة. ولا تدع أشخاصاً عشوائيين لا تعرفهم جيداً إلى أية مناسبة، فقط ادع أصدقائك المقربين.

* أيرلندا

لا تحاول أن تتحدث مثل الأيرلنديين، فبالنسبة للأيرلنديين لا توجد لكنة أيرلندية، وهم يميِّزون ويقسِّمون اللكنات بناءً على المنطقة التي ينتمون إليها في أيرلندا.

* ألمانيا

لا تستخدم إشارات التحية النازية، لأن ذلك يُعد جريمة ويمكن معاقبتك بسببها، ولا تحدق النظر إلى الناس، لأن الجهلاء والمختلين عقلياً هم من يفعلون ذلك هناك.

* ماليزيا

لا تلمس رأس أي شخص، ولا تعبث أبداً بشعر أحد ما بطريقة لطيفة وتمرر أصابعك بين شعره، وخاصة الأطفال، لأن الرأس يُعد الجزء الأكثر قدسية في الجسم هناك.

* كوريا

استخدم كلتا يديك حين تقدم المال. المواطنون الكوريون يستخدمون كلتا يديهم أثناء تقديم الأشياء، وخاصة المال، لأنه يعد علامةً على الاحترام.