تعج مدينة «قصر شيرين» التاريخية غرب ايران بسواح وزوار العام الجديد، الذين جاؤوا الى هذه المدينة لمشاهدة اكبر مائدة «هفت سين» في العالم.

تم في هذا العام اعداد اكبر مائدة «هفت سين» في العالم في مدينة «قصر شيرين» التاريخية بمساحة الفي مترمربع، حيث شد هذا الامر العديد السواح والزوار ودفعهم لزيارة هذه المدينة.

واخذت هذه السفرة طابعها التاريخي من أروقة قصر «خسرو» الذي يعتبر من الاثار التاريخية الوطنية القديمة الباقية من العهد الساساني وأحد ابرز معالم مدينة «قصر شيرين».

واقيم بالاضافة الى هذه المائدة التي اعدت في مساحة الفي مترمربع في المدينة، معرض للصناعات اليدوية التي تشتهر فيها مدينة «قصر شيرين» العريقة.

وحسبما اعلنت قيادة مدينة قصر شيرين انه زار في الايام الخمسة الماضية من عطلة عيد النوروز، المدينة اكثر من 16 الف زائر وسائح وقاموا بزيارة المناطق السياحية والترفيهية والصناعية في المدينة.