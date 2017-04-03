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رقم الخبر: 190347 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع السادس والعشرين للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع السادس والعشرين للدوري الايراني الممتاز

الوفاق/خاص- فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السادس والعشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الاربعاء: 5/4/2017

سياه جامكان – استقلال خوزستان  16:00

برسبوليس – بيكان   18:50

الخميس: 6/4

كسترش فولاد – استقلال  17:30

ذوب اهن – صنعت نفت ابادان   17:45

الجمعة: 7/4

ماشين سازي – بديده مشهد  17:00

سايبا – نفت طهران  17:30

فولاد خوزستان – سباهان  19:00

صبا قم – تراكتور سازي  19:00

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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