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|رقم الخبر: 190347
|تاريخ النشر: نيسان 03, 2017
|الوقت: 16:16
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع السادس والعشرين للدوري الايراني الممتاز
الوفاق/خاص- فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السادس والعشرين للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الاربعاء: 5/4/2017
سياه جامكان – استقلال خوزستان 16:00
برسبوليس – بيكان 18:50
الخميس: 6/4
كسترش فولاد – استقلال 17:30
ذوب اهن – صنعت نفت ابادان 17:45
الجمعة: 7/4
ماشين سازي – بديده مشهد 17:00
سايبا – نفت طهران 17:30
فولاد خوزستان – سباهان 19:00
صبا قم – تراكتور سازي 19:00
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