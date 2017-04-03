نشرت صحيفة «ديلي ميل» قصة غريبة لامرأة بريطانية تدعى سالي طومسون، تبلغ من العمر 39 عاماً، عثرت على «ألماسة» داخل بيضة مسلوقة كانت على وشك ابتلاعها أثناء تناولها وجبة الفطور.

وتقول سالي إنها سلقت 6 بيضات وجلست لتناول وجبة الإفطار، ولاحظت شيئاً قاسياً داخل فمها، قبل أن تكتشف أنها كانت على وشك أن تبتلع ألماسة صغيرة، وتعتقد أنها كانت داخل إحدى البيضات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين قوله إنه يعمل مع الدجاج منذ زمن طويل، ولم يسبق له أنه سمع عن قصة مماثلة، لكن من المحتمل أن تكون دجاجة ابتلعت ألماسة، ومرت في جوفها إلى داخل البيضة.

وأشار المزارع إلى أن الدجاج يستخدم الحصى الصغير لمساعدته على هضم الحبوب، لكن لا يمكن لأي من هذه الحجارة أن ينتهي بها الحال داخل البيض الذي تضعه الدجاجة.

وتخضع سالي لحمية في محاولة لإنقاص وزنها قبل زفافها، وهذا ما دفعها إلى سلق عدد كبير من البيض لتأكله دفعة واحدة.