  • الإثنين ٦ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190346 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: منوعات  
ألماسة في بيضة مسلوقة!

ألماسة في بيضة مسلوقة!

نشرت صحيفة «ديلي ميل» قصة غريبة لامرأة بريطانية تدعى سالي طومسون، تبلغ من العمر 39 عاماً، عثرت على «ألماسة» داخل بيضة مسلوقة كانت على وشك ابتلاعها أثناء تناولها وجبة الفطور.

وتقول سالي إنها سلقت 6 بيضات وجلست لتناول وجبة الإفطار، ولاحظت شيئاً قاسياً داخل فمها، قبل أن تكتشف أنها كانت على وشك أن تبتلع ألماسة صغيرة، وتعتقد أنها كانت داخل إحدى البيضات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين قوله إنه يعمل مع الدجاج منذ زمن طويل، ولم يسبق له أنه سمع عن قصة مماثلة، لكن من المحتمل أن تكون دجاجة ابتلعت ألماسة، ومرت في جوفها إلى داخل البيضة.

وأشار المزارع إلى أن الدجاج يستخدم الحصى الصغير لمساعدته على هضم الحبوب، لكن لا يمكن لأي من هذه الحجارة أن ينتهي بها الحال داخل البيض الذي تضعه الدجاجة.

وتخضع سالي لحمية في محاولة لإنقاص وزنها قبل زفافها، وهذا ما دفعها إلى سلق عدد كبير من البيض لتأكله دفعة واحدة.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec