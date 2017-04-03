تمكن لاعبو الشطرنج الايرانيين من الحصول على ذهبيتين وبرونزيتين في مختلف الفئات العمرية في منافسات الشطرنج السريع في بطولة آسيا المقامة في اوزبكستان.

وافادت وكالة تسنيم للانباء ان منافسات بطولة آسيا للشطرنج في الفئات العمرية تحت 18 عاما في القسم السريع المقامة في "تاشكند" عاصمة اوزبكستان انطلقت السبت، وتضم البطولة اكثر من 400 لاعب من عدد من الدول كافغانستان وبنكلادش والصين وهونغ كونغ والهند وقيرغستان وكازاخستان وماليزيا ومنغوليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسيريلانكا وطاجيكستان وتركمنستان والامارات واوزبكستان وفيتنام وايران.

وتقام هذه المسابقات في 6 فئات عمرية تشمل 6 اقسام حرة و6 اقسام للفتيات وعلى سبع مراحل، وفي نهاية البطولة تمكن اللاعبون الايرانيون من الحصول على ذهبيتين وبرنزيتين.

وتمكن اللاعب الايراني "آرتين اشرف" من تحقيق لقب البطولة تحت 8 سنوات بدون اي خسارة، وتمكنت اللاعبة الايرانية "مطهرة اسدي" من تحقيق لقب البطولة في فئة الفتيات تحت 14 سنة، في حين حصلت اللاعبة الايرانية "آناهيتا زاهدي فر" على الميدالية البرونزية في عمر تحت 14 عاما و حصلت اللاعبة الايرانية "طناز ازلي" على الميدالية البرونزية في عمر تحت 16 عاما.

وبدأت صباح الاحد منافسات الشطرنج القسم التقليدي من البطولة التي تستمر حتى 8 ابريل ، في حين تبدأ منافسات قسم الحرب الخاطفة (Blitz) في هذه البطولة في 9 ابريل.