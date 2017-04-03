نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (فيسبوك)، مقطع فيديو مرعباً لشاب يتسلق أعلى قمة لناطحة سحاب في نيويورك من أجل إلتقاط بعض الصور للمدينة من الأعلى.

ويظهر بالفيديو شاب يتسلق مبنى إرتفاعه 400 قدم، ويتكون من 50 طابقاً، ويخاطر بحياته من أجل إلتقاط بعض الصور لمدينة نيويورك من الأعلى، وقضى الشاب على قمة المبنى 5 دقائق، قبل أن يتم القبض عليه من قبل أمن المبنى وإرغامه على النزول.