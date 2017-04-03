فكرت يوماً في التهام سندويتش من النار؟! بالطبع تبدو الفكرة مجنونة، لكن هذا النوع من السندويتشات يشهد اقبالاً متزايداً من الزبائن في الهند.

حيث يقدم مطعم (شوكلا) الهندي طبق (البان) التقليدي المصنوع من أوراق التنبول المحشوة بطريقة مختلفة، حيث يقوم العاملون بإشعال النيران قبل وضعها في فم الزبائن بأنفسهم.

وذكر موقع (هافينجتون بوست) أن عمال المطعم يعرفون جيداً أن الوجبة محفوفة بالمخاطر، لكن الناس يستمتعون بها، ويؤكدون أن النار تضفي شعوراً منعشاً، بمجرد أن تدخل في الفم وليس لها أي آثار جانبية.