هذه الجزيرة الصغيرة التي تقع في البحر الأدرياتيكي، قبالة الساحل الكرواتي، تبلغ مساحتها 1.4 كيلومتر مربع، وهي محمية بشكل كامل من قِبل الجدران الحجرية الغريبة، وعندما يُنظر إليها من الجو، تكون على شكل بيضاوي مثل بصمة الإصبع العملاقة. لكن ما هو سر هذه الجزيرة؟ ولما توجد بها الجدران بهذا الشكل؟!.

جزيرة بالجيناك، تظهر بهذا الشكل نتيجة وجود الجدران الحجرية التي تمر بداخلها، لأن كما هو الحال في العديد من بلدان أوروبا الغربية، مثل ايرلندا وانجلترا واسكتلندا، والكثير من أرياف كرواتيا تستخدم الجدران الحجرية كحدود بين الأراضي الزراعية المجاورة.

تتميز العديد من السواحل الكرواتية بالطبوغرافيا الكارستية، وبعبارة أخرى، فهي بيئة صخرية. ومن أجل زراعة هذه البيئة، فقد اختار المُزارعون الصخور من التربة، ثم بنوها على شكل جُدران حول الأراضي الزراعية.

بهذه الجزيرة تمتد الجدران لمسافة 23 كيلومتراً، وفي الآونة الأخيرة قدّمت الحكومة الكرواتية طلب إلى اليونسكو لوضع الجزيرة في قائمة التراث الثقافي العالمي.

إلى جانب أن هذه الجدران تُحدد الحدود الزراعية، فإنها أيضاً تحمي المزروعات من الرياح القوية التي تتعرض لها جزيرة بالجيناك.