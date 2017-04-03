  • الإثنين ٦ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190341 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:20 الاقسام: رياضة  
ايران تفوز على تايوان في بطولة ناشئة آسيا بالكرة الطائرة

ايران تفوز على تايوان في بطولة ناشئة آسيا بالكرة الطائرة

فازت ايران على تايوان 3-0 في بطولة ناشئة آسيا الحادية عشرة بالكرة الطائرة في المباراة التي اقيمت الاحد في مدينة نايبيداو في ميانمار.

وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة 26-24 ، 25-19 و27-25 لصالح المنتخب الايراني ليحتل المركز الثالث في المجموعة F ضمن الدور الثاني للبطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور التمهيدي على بنغلادش 3 - صفر، وخسرت امام كوريا الجنوبية صفر – 3،  كما خسرت لقاءها الاول امام الصين 3-2 في الدور الثاني ضمن المجموعة F  .

ونظرا لحلول ايران في المركز الثالث في المجموعة F فستواجه الفريق الثاني في المجموعة E في الدور ربع النهائي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0689 sec