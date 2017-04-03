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|رقم الخبر: 190341
|تاريخ النشر: نيسان 03, 2017
|الوقت: 16:20
|الاقسام: رياضة
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ايران تفوز على تايوان في بطولة ناشئة آسيا بالكرة الطائرة
فازت ايران على تايوان 3-0 في بطولة ناشئة آسيا الحادية عشرة بالكرة الطائرة في المباراة التي اقيمت الاحد في مدينة نايبيداو في ميانمار.
وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة 26-24 ، 25-19 و27-25 لصالح المنتخب الايراني ليحتل المركز الثالث في المجموعة F ضمن الدور الثاني للبطولة.
وكانت ايران قد فازت في الدور التمهيدي على بنغلادش 3 - صفر، وخسرت امام كوريا الجنوبية صفر – 3، كما خسرت لقاءها الاول امام الصين 3-2 في الدور الثاني ضمن المجموعة F .
ونظرا لحلول ايران في المركز الثالث في المجموعة F فستواجه الفريق الثاني في المجموعة E في الدور ربع النهائي.
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