فازت ايران على تايوان 3-0 في بطولة ناشئة آسيا الحادية عشرة بالكرة الطائرة في المباراة التي اقيمت الاحد في مدينة نايبيداو في ميانمار.

وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة 26-24 ، 25-19 و27-25 لصالح المنتخب الايراني ليحتل المركز الثالث في المجموعة F ضمن الدور الثاني للبطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور التمهيدي على بنغلادش 3 - صفر، وخسرت امام كوريا الجنوبية صفر – 3، كما خسرت لقاءها الاول امام الصين 3-2 في الدور الثاني ضمن المجموعة F .

ونظرا لحلول ايران في المركز الثالث في المجموعة F فستواجه الفريق الثاني في المجموعة E في الدور ربع النهائي.