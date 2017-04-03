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رقم الخبر: 190339 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:21 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز بطولة المرحلة الثالثة للدوري العالمي للكاراتيه
فيما نال فريق الجامعة الحرة الميدالية البرونزية

ايران تحرز بطولة المرحلة الثالثة للدوري العالمي للكاراتيه

احرزت ايران بطولة المرحلة الثالثة للدوري العالمي للكاراتيه 2017 في دبي بالامارات العربية المتحدة.

وأفاد الاتحاد الايراني في تقرير اصدره بان ايران حصدت في المرحلة الثالثة للدوري العالمي للكاراتيه 2017 (3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية) بفئة الكاتا الفردية وميدالية برونزية في الكاتا الفرقية لتحل بالمركز الاول بجدول الترتيب.

وجاءت اسبانيا في المركز الثاني بحصولها على ميداليتين ذهبيتين واخريين فضيتين ومن بعدها في المركز الثالث ايطاليا التي حازت ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين.

ومن الفريق الايراني حصل على الميدالية الذهبية في الكاتا الفردي كل من سعيد علي بور (وزن تحت 67 كغم) وفاطمة جالاكي (وزن تحت 55 كغم سيدات) وسجاد كنج زادة (وزن تحت 84 كغم).

فيما حصل على الميدالية البرونزية لايران بالمنافسات الفردية كل من نكين باقري (سيدات) وامير مهدي زادة وابوالفضل شهرجردي.

ونال فريق الجامعة الاسلامية الحرة (آزاد) الايرانية الميدالية البرونزية في فئة الكاتا الفرقية.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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