اود ان اتحف اسماعكم اليوم احبتي بخبر شخصي هو ان عمكم العجوز قرر عقد قرانه الثاني على فتاتين جميلتين في يوم واحد.. واحدة لبنانية والاخرى سورية.. وهو عراقي.. وحفل العرس وعقد القران في طهران!! والدعوة عامة.. وحتبقة لمّة!!

اظن انكم ايها الاحبة ستعترضون عليّ وتقولوا (بعد الكبرة جبة حمرة؟!) زي ما يقول المثل الشامي.. وانا اقول لكم لا تفهموني غلط يانور عيني.. ان هدفي من هذا الزواج لبناني سوري عراقي هو ان ادعّم واقوي محور المقاومة.. وليس حباً بتعدد الزوجات او انني لا سامح الله (غاوي نسوان).

ارجوكم ايها الاحبة.. قبل ان تكبر القصة وتتحول الى اشاعة وتصل رائحتها للست مراتي وتسود حياتي.. ارجوكم لا تصدقوا الخبر وتذكروا اننا ما زلنا في بداية شهر نيسان!! ايوه كدة.. هذه كذبة نيسان!! يامحلاها من كذبة..

مع تمنياتي ان لا تقرأ الست مراتي هذه الكلمات احب ان اعرج مع حضراتكم على شيء راح البعض منا يتعامل معه وكأنه جزء من ثقافتنا واساليب تعاملنا.. قال لك ايه.. انه عيد الحب فلانتاين!! وجاء الاخر وقال لك هذه كذبة نيسان وذاك يعمل حفلة تنكرية يروح حالق شنبوا وملوّن صلعتو!!

وخلال الايام الماضية قرأت الكثير من اراء العلماء والكتاب والمحللين عن هذه الظواهر ورأيت انهم متفقون على مسألة انها (دخيلة) انا اعرف ان الكذب حرام حتى ولو كان مزاحاً.. ولكني اكتب للسخرية التي لا يصدقها عاقل.. ومن سيصدق ان عجوزاً في الثمانين يمكن ان يتزوج فتاتين في يومين؟ منين؟ منين ياحسرة؟

تصوروا احبتي ان الشيخ القرضاوي كان اشد الناس تهجماً على كذبة نيسان وطلع يصرخ حرام ثم حرام ثم حرام.. ونحن في الوقت الذي لا نتعاطف ولا نشجع هذه الظاهرة لكننا في الوقت نفسه نسأل الشيخ عن الكذب (المحض) الذي يمارسه هو واسياده واتباعه طيلة باقي ايام السنة.. علماً ان هذا الكذب اودى بحياة آلاف الناس من مسلمين وغير مسلمين.. ودمر بلدان.. واهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.