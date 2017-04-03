سيعرض الفيلم الايراني القصير «الخادم» للمخرج فرنوش عابدي في الدورة التاسعة عشرة لمهرجان «الاسماعيلية» للافلام في مصر.

ستقام فعاليات مهرجان «الاسماعيلية» في الفترة بين 19 حتى 25 من شهر نيسان/ ابريل الجاري في مصر، وسيترأسه عصام زكريا.

وتشارك في فعاليات المهرجان افلام من مختلف انحاء العالم وتتوزع في اربعة اقسام هي الانيميشن والوثائقية والقصيرة والقصصية، وسيعرض الفيلم الايراني في القسم التنافسي لافلام الانيميشن.

ويهدف مهرجان «الاسماعيلية» الى عرض مواضيع جديدة للافلام من مختلف الثقافات على مستوى العالم، ويقام بشكل سنوي في مدينة الاسماعيلية بمصر، ويعتبر افضل مهرجان للافلام القصيرة والوثائقية في افريقيا.

يذكر ان فيلم «الخادم» سبق له ان فاز بجائزة أفضل فيلم أنيميشن من مهرجان «لندن» للافلام المستقلة، كما اقتنص جائزة أفضل فيلم بمهرجان الافلام القصيرة في طهران.