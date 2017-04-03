وستقام فعاليات مهرجان «اسطنبول» في الفترة بين 5 حتى 16 نيسان / ابريل الجاري بمشاركة العديد من الافلام من مختلف انحاء العالم.

فيلم «الرحيل» هو احدث افلام المخرج نويد محمودي ومن تأليف شقيقه جمشيد محمودي وانتج في السنة الماضية.

وحصل الفيلم على جائزة لجنة الحكام لأفضل مخرج من مهرجان «بوسان" الدولي للافلام بكوريا الجنوبية.

وكان قد حصل الفيلم مؤخراً على جائزة افضل ممثلة من مهرجان مراكش الدولي للافلام السينمائية في المغرب، وتأهل للمشاركة في مهرجان «wisconcin» الدولي للأفلام بأمريكا، كما شارك في فعاليات مهرجان Tallinn Black Night السينمائي الدولي بأستونيا، وفي مهرجان «middle east» الدولي للأفلام بإيطاليا. حصل على جائزة لجنة الحكام لأفضل مخرج من مهرجان «بوسان" الدولي للافلام بكوريا الجنوبية.

الفيلم يحكي قصة حب يعاني فيها الحبيب من كل شيء الا المحبوب، وهو قصة الم، الم الهجرة والترحال.