ويعرض الفيلم في القسم التنافسي للدورة الـ48 للمهرجان التي ستقام في الفترة مابين الـ21 حتى الـ29 من أبريل الجاري.

يقام مهرجان «visions du reel» سنويا منذ عام 1969 في مدينة نيون السويسرية.

وثائقي «المعبر» مؤلف من ۳۲ دقيقة، ويصور مسيرة الأربعين من زاوية مختلفة وبديعة، وعلى الرغم من أن فيلم «العبور» يصور منطقتين مقدستين بمشاهد متشابهة وظروف مختلفة، لكنه يتحدث عن كربلاء، كربلاء لا يحدها مكان ولا زمان، ولا يمكن استيعاب عاشورائها في يوم واحد.

يذكر أن الفيلم الوثائقي «المعبر» عرض في الدورة الخامسة لمهرجان عمار السينمائي الدولي، واستطاع اقتناص الجائزة الخاصة بقسم «الحركات الشعبية العفوية» من المهرجان.