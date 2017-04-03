اكد رئيس المجلس التجاري التركي بيلغين ايغول ضرورة المشاركة الاكثر فاعلية من قبل الشركات السياحية الايرانية في المعارض التركية للتعريف بمناطق ايران السياحية وطاقاتها العالية في هذا المجال، معتبرا الجمهورية الاسلامية احد أقطاب السياحة الثقافية بالمنطقة.

ايغول الذي انتخب اخيرا مديرا لمعرض انقرة السياحي للعام 2017 اعتبر في تصريح لمراسل وكالة 'ارنا'، ان احد اهداف هذا المعرض هو تعزيز الثقافة السياحية، معربا عن امله بالمزيد من التعاون مع ايران في هذا المجال.

واضاف، ان جميع الايرانيين يعرفون تركيا جيدا الا ان التعريف بايران لم يجر بصورة جيدة لدى الاتراك لذا فان هدفنا في المعرض القادم هو التعريف بصورة افضل واكبر بمختلف معالم الجذب السياحية في ايران خاصة علی الصعيد الثقافي.

وقال هذا المسؤول التركي، ان المشاركة الاكثر فاعلية من جانب ايران في مثل هذه المعارض، فضلا عن انها تضمن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية، فانها تساعد ايضا علی تعزيز الصلات بين البلدين.