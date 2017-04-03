قال مساعد رئیس جمعیة الصداقة الصربیة الایرانیة جورجه ارنجلوفیتش الذي كان قد زار ایران بمعیة زوجته ومجموعة من السیاح الصرب،، ان ایران ارض ساحرة ومذهلة بشعب طیب ومضیاف وقد تحولت الی وجهة منقطعة النظیر للسیاح بما تحویه من مبان تاریخیة ودینیة ومدن جذابة وتنوع في المناخ وجمالیات طبیعیة.

وترجم زیارته الی ایران في اطار صور التقطها لمختلف الاماكن التاریخیة والثقافیة والطبیعیة في مدن طهران وشیراز واصفهان وقم وكاشان ویزد.

من جانبه اعتبر السفیر الایراني في بلغراد، حسین ملاعبداللهي، ایران بانها واحدة من اهم بناة الحضارة البشریة في العالم.وخلال مراسم اقیمت في المدرسة العلیا للسیاحة في بلغراد للتعریف بالمعالم الحضاریة والتاریخیة والثقافیة والطبیعیة في ایران، اشار السفیر ملاعبداللهي الی مشاركة ایران في بلورة الحضارة البشریة وقال، ان ایران وعلی مدی التاریخ قدمت خدمات بارزة للمجتمع العالمي.

ونوه الی تاریخ ایران العریق واعتبر الاماكن التاریخیة فیها اهم نقاط الجذب السیاحي الی جانب الطبیعة الخلابة والمتنوعة والثقافات المتعددة وشعبها الكریم والمضیاف.

واشار السفیر ملا عبداللهي الی ضرورة تعزیز معرفة الشعبین احدهما بالاخر مؤكدا ضرورة تنمیة التعاون السیاحي وتبادل زیارات السیاح واعتبره عاملا لاحباط الدعایات السلبیة لوسائل الاعلام الغربیة ضد البلدین ایران وصربیا.

واوضح السفیر الایراني انه وبعد توقیع مذكرة التفاهم للتعاون السیاحي بین البلدین، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسییر رحلات جویة مباشرة بین طهران وبلغراد والتوقیع علی اتفاقیة الغاء تاشیرات الدخول وقال، انه من المتوقع بعد اتخاذ هذه الخطوات المهمة رفع مستوی العلاقات التجاریة والسیاحیة بین البلدین بصورة لافتة.