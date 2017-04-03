اكد مدير عام الخطوط الحديدية في خراسان محمد هادي ضيائي ان قطار «النسر الذهبي» السياحي الدولي وصل امس الاحد 2 نيسان ايران عبر منطقة سرخس قادما من موسكو .

واشار محمد هادي ضيائي الى ان القطار وصل يوم الاحد الى مدينة مشهد المقدسة ومن ثم سيتجه الى كرمان ويزد واصفهان وشيراز وطهران في رحلة تستمر اسبوعا واحدا لتفقد المعالم السياحية في ايران.

ونوه محمد هادي ضيائي الى ان طاقم القطار الذي ينقل 47 سائحا من اوروبا واسيا وامريكا يتالف من 27 شخصا وقد بدأ رحلته في 24 مارس الماضي من موسكو ليمر بعدها من كازاخستان واوزبكستان وتركمنستان قبل ان يصل ايران.