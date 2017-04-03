فرض التعادل (1-1) نفسه على قمة نابولي وضيفه يوفنتوس الأحد، على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت المباراة وسط حضور كثيف من قبل الجماهير التي صبت غضبها على جونزالو هيجواين مهاجم نابولي السابق ويوفنتوس الحالي الذي عاد للمرة الأولى لملعب سان باولو كخصم هذه المرة.

تقدم سامي خضيرة أولاً في الدقيقة السابعة ليوفنتوس قبل أن يتعادل مارك هامسيك في الدقيقة (60) لنابولي.

وصبَّ التعادل في مصلحة روما (الثاني بـ68 نقطة) الذي استفاد من تقليص الفارق بينه ويوفنتوس (المتصدر بـ74 نقطة) إلى 6 نقاط، وكذلك ابتعاده عن نابولي (الثالث بـ64 نقطة)، بـ4 نقاط.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى لهذه المرحلة كما يلي:

تورينو 2 – اودينزي 2

فيورنتينا 1 – بولونيا صفر

فيرونا 1 – كروتوني 2

جنوى صفر – اتلانتا 5

باليرمو 1 – كالياري 3

بيسكارا 1 – ميلان 1

نابولي 1 – يوفنتوس 1