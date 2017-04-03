  • الإثنين ٦ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190323 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: رياضة  
التعادل يحكم قبضته على قمة الكالتشو بين نابولي ويوفنتوس

التعادل يحكم قبضته على قمة الكالتشو بين نابولي ويوفنتوس

فرض التعادل (1-1) نفسه على قمة نابولي وضيفه يوفنتوس الأحد، على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت المباراة وسط حضور كثيف من قبل الجماهير التي صبت غضبها على جونزالو هيجواين مهاجم نابولي السابق ويوفنتوس الحالي الذي عاد للمرة الأولى لملعب سان باولو كخصم هذه المرة.

تقدم سامي خضيرة أولاً في الدقيقة السابعة ليوفنتوس قبل أن يتعادل مارك هامسيك في الدقيقة (60) لنابولي.

وصبَّ التعادل في مصلحة روما (الثاني بـ68 نقطة) الذي استفاد من تقليص الفارق بينه ويوفنتوس (المتصدر بـ74 نقطة) إلى 6 نقاط، وكذلك ابتعاده عن نابولي (الثالث بـ64 نقطة)، بـ4 نقاط.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى لهذه المرحلة كما يلي:

تورينو 2 – اودينزي 2

فيورنتينا 1 – بولونيا صفر

فيرونا 1 – كروتوني 2

جنوى صفر – اتلانتا 5

باليرمو 1 – كالياري 3

بيسكارا 1 – ميلان 1

نابولي 1 – يوفنتوس 1

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec