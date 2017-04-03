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رقم الخبر: 190322 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 12:54 الاقسام: محليات  
رئیس وفد البرلمان الایرانی :تصرفات الامارات العربیة المتحدة حیال قضایا المنطقة غیر ناضجة

رئیس وفد البرلمان الایرانی :تصرفات الامارات العربیة المتحدة حیال قضایا المنطقة غیر ناضجة

اعلن رئیس الوفد البرلمانی الایرانی الي اجتماع اتحاد البرلمانات الدولی فی بنغلادیش 'غلامعلی جعفر زادة ایمن ابادی'، اعلن عن احتجاجه علي تصریحات مندوب دولة الامارات العربیة المتحدة خلال الاجتماع؛ مؤكدا بأنها تدل علي عدم النضوج وافتقار هذا البلد الي المسؤولیة .

اعلن رئیس الوفد البرلمانی الایرانی الي اجتماع اتحاد البرلمانات الدولی فی بنغلادیش 'غلامعلی جعفر زادة ایمن ابادی'، اعلن عن احتجاجه علي تصریحات مندوب دولة الامارات العربیة المتحدة خلال الاجتماع؛ مؤكدا بأنها تدل علي عدم النضوج وافتقار هذا البلد الي المسؤولیة .
و وصف ایمن ابادی تصریحات المسؤول الاماراتی، امس الاحد خلال اجتماع اتحاد البرلمانات الدولی فی العاصمة البنغلادیشیة دكا، ضد ایران بأنها خاطئة و واهیة.
واكد ان سیاسات وتصرفات الامارات العربیة المتحدة حیال الازمات الراهنة فی المنطقة بما فیها فی سوریا والیمن تشیر الي عدم نضوج هذا الكیان وافتقاره الي المسؤولیة.
ولفت الي القول، بأن مندوب الدولة التی تقوم مقاتلاتها بقصف الشعب الیمنی البریء، یتهم ایران بالتدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخري.
وفیما دعا الي نبذ التوتر وتنمیة العلاقات الودّیة مع كافة بلدان منطقة الخلیج الفارسی؛ اكد ایمن ابادی علي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تسعي علي الدوام الي توثیق علاقاتها مع دول الجوار ومنطقة الخلیج الفارسی.
واستطرد قائلا، 'نحن نجدد رغبتنا ودعوتنا للحوار الهادف الي رفع سوء الفهم واستئناف العلاقات القائمة علي المودة'.
وكان الوفد البرلمانی الایرانی قد وصل السبت الماضی (1 نیسان /ابریل) الي العاصمة البنغلادیشیة دكا للمشاركة فی اجتماع السادس والثلاثین بعد المئة لاتحاد البرلمانات الدولی.

 

 
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