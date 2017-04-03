  • الإثنين ٦ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190321 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 12:51 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في هولندا: مستعدون للتمهيد لمشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة

السفير الايراني في هولندا: مستعدون للتمهيد لمشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة

اكد السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري الاستعداد للتمهيد لمشاركة واسعة للرعايا الايرانيين المقيمين بهذا البلد في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 19 ايار/ مايو المقبل.

اكد السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري الاستعداد للتمهيد لمشاركة واسعة للرعايا الايرانيين المقيمين بهذا البلد في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 19 ايار/ مايو المقبل.
وقال علي رضا جهانغيري، في تصريح ادلى به خلال ملتقى الطلبة والمثقفين الايرانيين المقيمين في هولندا يوم الاحد، ان الايرانيين المقيمين في الخارج يستطيعون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة الى جانب المواطنين في الداخل كما ان اماكن مشاركتهم في هولندا قد تم تحديدها.
وفي سياق آخر نوه الى ان الدوائر القنصلية في البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج ومنها الدائرة القنصلية بالسفارة الايرانية في لاهاي على استعداد للمساعدة وتقديم الخدمات القنصلية السريعة للايرانيين لاسيما الطلبة الجامعيين والمثقفين المقيمين في الخارج الذين يعتبرون سفراء علميين لايران.
واشار الى اطلاق قائد الثورة شعار (الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل) على العام الجديد الايراني (بدأ في 21 آذار/ مارس) واعرب عن امله في ذات الوقت بتحقيق هذه الاهداف بفضل دعم جميع المواطنين ومنهم المقيمون خارج البلاد واتخاذ خطوات بناءة وملموسة على هذا الصعيد حتى نهاية العام الجاري.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1261 sec