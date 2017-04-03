اكد السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري الاستعداد للتمهيد لمشاركة واسعة للرعايا الايرانيين المقيمين بهذا البلد في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 19 ايار/ مايو المقبل.

وقال علي رضا جهانغيري، في تصريح ادلى به خلال ملتقى الطلبة والمثقفين الايرانيين المقيمين في هولندا يوم الاحد، ان الايرانيين المقيمين في الخارج يستطيعون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة الى جانب المواطنين في الداخل كما ان اماكن مشاركتهم في هولندا قد تم تحديدها.

وفي سياق آخر نوه الى ان الدوائر القنصلية في البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج ومنها الدائرة القنصلية بالسفارة الايرانية في لاهاي على استعداد للمساعدة وتقديم الخدمات القنصلية السريعة للايرانيين لاسيما الطلبة الجامعيين والمثقفين المقيمين في الخارج الذين يعتبرون سفراء علميين لايران.

واشار الى اطلاق قائد الثورة شعار (الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل) على العام الجديد الايراني (بدأ في 21 آذار/ مارس) واعرب عن امله في ذات الوقت بتحقيق هذه الاهداف بفضل دعم جميع المواطنين ومنهم المقيمون خارج البلاد واتخاذ خطوات بناءة وملموسة على هذا الصعيد حتى نهاية العام الجاري.

