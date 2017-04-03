أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن أسفه لوقوع حادثي السيول وانزلاق التربة في كولومبيا واندونيسيا واللذين أديا الى مصرع واصابة المئات.

وقدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية،المواساة لذوي ضحايا هذين الحادثين.

وقد ادت الامطار والسيول الجارفة في مدينة ماكواي الكولومبية صباح السبت الى مصرع 254 شخصا علي الاقل واصابة 400 وفقدان 200 اخرين.

وفي مقاطعة جاوة الشرقية في غرب اندونيسيا حدث انزلاق في التربة اثر الامطار الغزيرة والسيول الجارفة ما ادي الى مصرع 38 شخصا دفنوا تحت الطمى والاوحال.



