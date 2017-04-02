أكد النائب الأول للرئيس الايراني، إسحاق جهانغيري، ان أحد أهم محاور الاقتصاد المقاوم يرتبط بمواضيع الزراعة والأمن الغذائي والاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة لتعزيز الانتاج في البلاد.

وفي ختام زيارته التفقدية لمجمع الانتاج الزراعي في قضاء رباط كريم (جنوب غرب طهران)، قال جهانغيري: ان أحد أهم محاور الاقتصاد المقاوم يرتبط بمواضيع الزراعة والأمن الغذائي والاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة لتعزيز الانتاج في البلاد. وأضاف: من دواعي السرور أن الطاقات التقليدية فاعلة في البلاد، وقد وردتنا تقارير جيدة من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، معرباً عن أمله بتحقيق نجاحات أكبر، وخاصة تم إعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع السكر وزراعة البنجر السكري في بعض مناطق البلاد.

وأكد جهانغيري ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وأوضح: ان زراعة محاصيل ذات مقاومة أكبر واستهلاك أقل للماء إضافة الى مردود أعلى، تعد من بين الإنجازات التي توفرها التقنيات الحديثة. وأشار الى أنه تفقد استخدامات التقنية الحيوية والخلايا الجذعية في هذا المجال في أحد المجمعات، داعياً الى استخدام هذه التقنيات في إنتاج الأعشاب الطبية. ولفت الى القيام بنشاطات لإجراء بعض التعديلات في هذا المجال.

وتطرق نائب رئيس الجمهورية الى إجراءات وزارة جهاد الزراعة في مجال زراعة الأسماك، وقال: في العام الماضي تمكن الناشطون في هذا المجال من إنتاج 16 ألف طن من الأسماك، وقد خططت الوزارة لإيصال هذا الحجم الى 50 ألف طن في السنة (الايرانية) الجديدة (بدأت في 21 آذار/ مارس 2017).