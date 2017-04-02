تم بعد تنفيذ الاتفاق النووي استقطاب نحو 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، حيث حلت ألمانيا بإستثمارها نحو 3 مليارات و962 مليون دولار في المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية، فان حجم الاستثمارات الأجنبية في العام 2012 لم يتجاوز 4 مليارات و700 مليون دولار، فيما انخفض في العام 2013 الى 3 مليارات و100 مليون دولار، وفي العام 2014 الى مليارين و100 مليون دولار، وفي نهاية العام 2015 الى مليارين و50 مليون دولار.

وفي العام 2016 ومع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ، شهد الاقتصاد الايراني إنفتاحاً على العالم حيث سجلت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الأولى منه إستقطاب نحو 9 مليارات و175 مليوناً و586 ألف دولار من الاستثمارات الأجنبية الى داخل البلاد.

وفي نهاية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس)، بلغت الاستثمارات الأجنبية 12 ملياراً و48 مليوناً و968 ألف دولار. وكانت حصة محافظة خراسان الشمالية الأكبر في جذب الاستثمارات بإستقطابها نحو 3 مليارات و378 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.