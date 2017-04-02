أكد سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسي، ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية سيصل إلى 20 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال كاتيرين، في حوار خاص مع وكالة (سبوتنيك) الروسية: (في العام الماضي رفعنا حجم التبادل التجاري الثنائي مع إيران بنسبة 70%، وتوجد كل الأسس للتوصل إلى مبلغ 20 مليار دولار في حجم التجارة الثنائية.. أعتقد أن تحقيق هذا الرقم واقعي خلال العام الجاري).

وعزا المسؤول الروسي ذلك إلى وجود (منتجات يمكن أن تقترحها إيران على الجانب الروسي، مثل الفواكه، والفواكه المجففة ومنتجات أخرى، كما أن هناك العديد من المجالات، يمكننا أن نقترحها على الجانب الإيراني، من بينها منتجات قطاعات التكنولوجيات العالية والطاقة النووية ومنتجات الطيران ومعدات روسية مختلفة). وأضاف كاتيرين: ان (هناك مجال الأعمال الروسي - الإيراني، الذي يعمل بشكل جيد.. ورغم كافة الصعوبات، التي كانت حول إيران، كنا نحافظ على علاقاتنا وتعاوننا برغم الصعوبات السياسية وتجميد الحسابات الإيرانية، التي كانت في السابق).

وزار الرئيس الايراني، حسن روحاني، موسكو على رأس وفد رفيع المستوى يومي 27 - 28 مارس/ آذار الجاري، إذ تم التوقيع على 16 اتفاقية في مجالات اقتصادية واستثمارية واجتماعية.