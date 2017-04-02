استانف الجيش السوري عملياته العسكرية على مواقع إرهابيي "جبهة النصرة" في حي القابون الذي سيمثّلُ قاعدة انطلاق للقوات المُهاجمة نحو عُمق الغوطة الشرقية، مُعيداً بذلك لهجماته الزخم الكبير الذي كانت عليه وذلك بعد انتهائه من سد الخرق الذي حصل على محور حي جوبر.

وقبل أيام أفشل الجيش السوري محاولات الإرهابيين في الوصول من حي جوبر إلى القابون، وقد استماتت مجوعات النصرة في هجماتها للوصول الى القابون لكنها تلقت هزائم متتالية من الجيش والحلفاء.

وقال مصدر ميداني لموقع "العهد" الإخباري إنّ "استئناف الجيش السوري واستكماله لعملياته العسكرية في القابون يُمهّد للتحرك نحو عُمق الغوطة ويُسهّل تحرك قوات الجيش المُهاجمة وانطلاقها منه، فضلاً عن تأمين دمشق بالكامل حيث يؤدي ذلك الى أن اغلاق منافذ المسلحين باتجاه العاصمة كافة".

ولفت المصدر إلى أنّ "عمليات الجيش في الحي تشمل الاستهداف الجوي والمدفعي المركز على مواقع النصرة مع تقدم بري محدود لحد الآن على بعض المحاور"، مشيرا الى أنّ "العمليات العسكرية في القابون تتزامن مع قصف جوي عنيف على نقاط وتحركات إرهابيي النصرة في عُمق حي جوبر التي كانت منطلقاً لهم في هجماتهم أمس باتجاه نقاط الجيش في معامل الغزل والنسيج".

وبعد أن رأى مُسلحو برزة المجاورة ما يجري لأقرانهم الإرهابيين في القابون وجوبر بادروا إلى طلب اتفاق تسوية حسب ماذكر المصدر لموقع "العهد" الإخباري، وقال إنّه "من المتوقع استكمال إنجاز الاتفاق في حال نجاح المفاوضات التي ستجري حالياً".



