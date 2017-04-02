قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن "التصريحات السخيفة لممثلي البنتاغون التي تبرر سقوط ضحايا مدنيين بشكل جماعي جراء القصف الأميركي في العراق، تبين المستوى الحقيقي لتخطيط العمليات والأفضلية المزعومة للقنابل "الذكية" الأمريكية".

وأعاد كوناشينكوف إلى الأذهان أن المتحدث باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، جوزيف سكروكا، أعلن للصحفيين أنه تجري دراسة مسألة رفع السرية عن مقطع فيديو يظهر فيه كيف يحتجز المسلحون مدنيين في مبنى في غرب الموصل بغية استفزاز التحالف لكي يوجه ضربة إلى هناك.

وأشار كوناشينكوف إلى أن تصريحات البنتاغون "السخيفة" تظهر تساؤلات حول سبب توجيه التحالف الأمريكي ضربات إلى مبان فيها عدد من المدنيين، فيما يتحاشى استفزازات المسلحين في الموصل؟

وأكد كوناشينكوف أنه "في حلب لم تستخدم طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية على الإطلاق، وتم تركيز الاهتمام بشكل كامل على عمل الممرات الإنسانية، وعلى نقل وتقديم شتى أنواع المساعدات للسكان المحليين.. وفي الموصل، لا يمكن الحديث عن نواح إنسانية لعمليات القوات الجوية الأميركية.

ومضى قائلا "هناك فرق بين أسلوب عمل الطيران الروسي في حلب والأمريكي في الموصل، حيث لم تستخدم الطيران الروسي في حلب وكان التركيز على المجال الإنساني".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن التساؤل الأبرز الذي يطرح حاليا: "ما هي الدوافع للقيادة الأميركية التي تخفي جرائم حرب يرتكبها الإرهابيون عن الرأي العام الدولي؟".



