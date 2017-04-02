اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بان الاجتماع الدولي الثالث حول افغانستان سيقام يوم 14 نيسان /ابريل في موسكو وان ايران ستشارك فيه.

وقالت زاخاروفا في تصريح للصحفيين السبت، ان المشاورات الدولية حول افغانستان ستجري يوم 14 ابريل في موسكو حول محاور الظروف الامنية ومستقبل الاوضاع في هذا البلد.

واضافت، ان الهدف الاساس لاجتماع مسوكو هو اتخاذ نهج اقليمي تجاه المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية الافغانية مع الحفاظ علي الدور القيادي للحكومة المركزية في افغانستان والتزام المبادئ المحددة لانضمام الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لهذا المشروع.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بان وفود ايران وافغانستان والهند والصين وباكستان واميركا ودول اسيا الوسطي قد دعيت للمشاركة في الاجتماع الثالث حول افغانستان.



