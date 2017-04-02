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رقم الخبر: 190310 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: محليات  
بدء عملية تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية من 11 نيسان

بدء عملية تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية من 11 نيسان

اعلن رئيس لجنة الانتخابات عن بدء عملية تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة من 11 نيسان – ابريل الجاري لتستمر خمسة ايام.

اعلن رئيس لجنة الانتخابات عن بدء عملية تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة من 11 نيسان – ابريل الجاري لتستمر خمسة ايام.
واضاف علي اصغر احمدي اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا ان التسجيل سيتم في وزارة الداخلية لتبدأ بعدها المراحل التالية.
وفيما يتعلق بالدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية قال احمدي انه ترشح لهذه الانتخابات 287 الفا و 425 شخصا.
وبحسب احمدي فقد ترشح ٥٤088 شخصا للمجالس البلدية و232٥37 شخصا للمجالس القروية ممايشير الي نمو بنسبة 1٤ بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت قبل اربعة اعوام.
وقد بدأت عملية تسجيل اسماء الراغبين في خوض انتخابات المجالس البلدية والقروية يوم 20 اذار- مارس الجاري واستمرت حتي 2٦ منه.
وستجري هذه الانتخابات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والانتخابات التكميلية لمجلس الشوري الاسلامي ( البرلمان ) في 19 ايار – مايو القادم.

 

 
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