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رقم الخبر: 190309 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 14:10 الاقسام: رياضة  
التعادل يحسم ديربي "الرور" بين دورتموند وشالكه

التعادل يحسم ديربي "الرور" بين دورتموند وشالكه

أفلت شالكه من الهزيمة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند وتعادل معه (1-1) في المباراة التي جرت بينهما السبت ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع شالكه رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع مقابل 47 نقطة لدورتموند في المركز الرابع.

تقدم دورتموند بهدف سجله بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة (53) ثم أدرك ثيلو كيرير، التعادل لشالكه قبل (13) دقيقة من النهاية.

واستعاد لايبزيج تفوقه في المركز الثاني بفارق 4 نقاط أمام هوفنهايم، الذي فاز على هيرتابرلين (3-1) مساء الجمعة في افتتاح المرحلة بعدما تغلب على دارمشتاد (4-0).

سجل الأهداف الأربعة للايبزيج، نابي كيتا (الأول، والرابع) في الدقيقتين (12، و80)، وإيميل فورسبيرج، وويلي أوربان في الدقيقتين (67، و79).

وفيما يلي نتائج باقي المباريات:

فرايبورج 2 – فيردربريمن 5

هامبورج 2 – كولن 1

بايرن ميونخ 6 – اوجسبورج صفر

فرانكفورت صفر – بوروسيا مونشنغلادباخ صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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