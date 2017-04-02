سجل ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي هدفا رائعا بتسديدة هائلة ليساعد حامل لقب الدوري الإنجليزي على الفوز 2 - صفر أمام ستوك سيتي في ستاد "كينج باور" بالبريمييرليج السبت.

وسدد النيجيري نديدي (20 عاما) - القادم من جنك البلجيكي في يناير/ كانون الثاني الماضي - كرة رائعة من مسافة بعيدة ليضع فريق المدرب كريج شكسبير في المقدمة بالدقيقة 25.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف جيمي فاردي هدفا ثانيا بتسديدة مباشرة أمام المرمى ليضمن النقاط الثلاث لليستر، وصعد ليستر سيتي إلى المركز 13 متأخرا بأربعة مراكز عن ستوك.

وفي مباراة أخرى فجَّر كريستال بالاس مفاجأة مدوية بعدما أسقط مضيفه تشيلسي (2-1)، مساء السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

والهزيمة هي الأولى لتشيلسي متصدر البريمييرليج منذ خسارته أمام توتنهام في 4 يناير / كانون ثاني الماضي وبعد 8 مباريات تجنب خلالها الهزيمة في الدوري.

وتجمد رصيد البلوز عند 69 نقطة محتفظًا بالصدارة، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 31 نقطة في المركز الـ16.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

ليفربول 3 – ايفرتون 1

بيرنلي صفر – توتنهام 2

واتفورد 1 – سندرلاند صفر

هال سيتي 2 – وست هام 1

مانشستر يونايتد صفر – وست بروميتش صفر

ساوثهامبتون صفر – بورنموث صفر