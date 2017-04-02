نجح لاتسيو في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه ساسولو إلى الفوز (2-1) السبت في المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ساسولو بهدف عن طريق دومينيكو بيراردي، في الدقيقة (26) من ضربة جزاء.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول أدرك شيرو إيموبيلي التعادل للاتسيو ثم سجل فرانشسكو أتشيربي مدافع ساسولو هدفًا بطريق الخطأ في مرمى فريقه قبل 6 دقائق من نهاية المباراة ليمنح لاتسيو الفوز.

وعزز لاتسيو موقعه في المركز الرابع رافعًا رصيده إلى 60 نقطة، وتجمد رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الـ15.

وتغلب روما صاحب المركز الثاني على امبولي بهدفين نظيفين.