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رقم الخبر: 190307 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
النيران الصديقة تمنح لاتسيو فوزًا مثيرًا على ساسولو

النيران الصديقة تمنح لاتسيو فوزًا مثيرًا على ساسولو

نجح لاتسيو في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه ساسولو إلى الفوز (2-1) السبت في المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ساسولو بهدف عن طريق دومينيكو بيراردي، في الدقيقة (26) من ضربة جزاء.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول أدرك شيرو إيموبيلي التعادل للاتسيو ثم سجل فرانشسكو أتشيربي مدافع ساسولو هدفًا بطريق الخطأ في مرمى فريقه قبل 6 دقائق من نهاية المباراة ليمنح لاتسيو الفوز.

وعزز لاتسيو موقعه في المركز الرابع رافعًا رصيده إلى 60 نقطة، وتجمد رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الـ15.

وتغلب روما صاحب المركز الثاني على امبولي بهدفين نظيفين.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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