واصل فريق استقلال طهران انتصاراته بالفوز على فولاد خوزستان 1-0 في المباراة التي جرت بينهما في اطار المرحلة 25 من بطولة الدوري الايراني الممتاز.

وفي هذه المباراة التي جرت على ستاد "ازادي" بطهران وحضرها نحو 20 الف متفرج، سيطر استقلال على اجواء المباراة في معظم دقائقها وشكل خطورة دائمة على مرمى فولاد خوزستان الذي لم يستطع تهديد مرمى استقلال بكرات خطرة.

سجل محسن كريمي هدف الفوز في هذه المباراة في الدقيقة 72 من المباراة من كرة ارسلها زميله كاوة رضائي في العمق تباطأ الدفاع وحارس مرمى فولاد خوزستان في معالجتها فاستغل الفرصة وسدد الكرة من فوق رأس الحارس الى داخل المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد استقلال طهران الى 47 نقطة متساويا مع تراكتور سازي تبريز في النقاط ومتفوقا عليه في الاهداف، لينتزع منه المركز الثاني رغم ان الفارق مازال كبيرا بينهما وبين المتصدر برسبوليس الذي يملك 56 نقطة والذي خسر مباراته في ابادان مع مضيفه نفط ابادان 1-0 .

وفي دربي تبريز تعادل تراكتور سازي مع كسترش فولاد 1-1 حيف فوّت تراكتور الفرصة للاقتراب اكثر من برسبوليس واحياء امله في المنافسة على بطولة الدوري.

من جهة ثانية خسر نادي برسبوليس متصدر الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم 1-صفر امام مضيفه صنعت نفط آبادان في المباراة التي اقيمت عصر السبت.

اقيمت المباراة في اطار الاسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري، على ملعب تختي بمدينة آبادان وحضرها نحو خمسة آلاف متفرج وادارها الحكم تورج حق وردي.

سجل هدف الفوز لنادي صنعت نفط آبادان اللاعب علي عبد الله زاده في الدقيقة 40 من الشوط الاول.

وبهذا الفوز صعد نادي نفط آبادان الى المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، فيما حافظ نادي برسبوليس على صدارته للدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، رغم خسارته التي تعد الثالثة له الموسم الحالي.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى للاسبوع الخامس والعشرون كالاتي:

بيكان 3 – ماشين سازي 1

بديده مشهد 1 – صبا قم صفر

استقلال خوزستان 1 – ذوب اهن 1

نفت طهران 1 – سياه جامكان 1

تراكتور سازي 1 – كسترش فولاد 1

سباهان 3 – سايبا 1