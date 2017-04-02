اجرى منتخب ايران لكرة القدم للسيدات اول حصة تدريبية يوم السبت في العاصمة الفيتنامية هانوي استعدادا لخوض منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة لكاس أمم آسيا.

وكان منتخب ايران لكرة القدم للسيدات قد وصل عصر الجمعة الى هانوي، وكان في استقباله اعضاء السفارة الايرانية.

وتقام منافسات المجموعة الرابعة اعتباراً من هذا اليوم الثالث من نيسان الجاري لغاية 11 منه.

وستخوض ايران اولى مبارياتها امام ميانمار يوم الاثنين، ومباراتها الثانية امام سنغافورة يوم الاربعاء، والمباراة الثالثة امام البلد المضيف فيتنام يوم الجمعة المقبل، وتختتم مبارياتها يوم الثلاثاء 11 ابريل / نيسان الجاري امام سوريا.

وتشرف "مريم آزمون" على تدريب منتخب ايران للسيدات الذي دخل في ستة معسكرات تدريبية في غضون الشهرين الماضيين.