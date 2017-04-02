سان جيرمان يتلاعب بموناكو ويتوج بلقب كأس الرابطة الفرنسية تُوِّج باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعدما تلاعب بموناكو وسحقه (4-1) السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "بارك أولمبيك ليون" معقل فريق ليون.