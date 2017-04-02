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|رقم الخبر: 190299
|تاريخ النشر: نيسان 02, 2017
|الوقت: 14:16
|الاقسام: رياضة
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سان جيرمان يتلاعب بموناكو ويتوج بلقب كأس الرابطة الفرنسية
تُوِّج باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعدما تلاعب بموناكو وسحقه (4-1) السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "بارك أولمبيك ليون" معقل فريق ليون.
وضرب سان جيرمان أكثر من عصفور بحجر واحد بالتتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي واستعادة كبريائه بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.
كما رد الفريق اعتباره أمام موناكو ووجه له ضربة معنوية حيث يتأخر عنه بفارق 3 نقاط فقط قبل 8 جولات من نهاية الدوري الفرنسي.
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