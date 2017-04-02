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رقم الخبر: 190298 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 14:16 الاقسام: اجتماعيات  
التنويم المغناطيسي المنزلي لعلاج آلام البطن عند الأطفال

التنويم المغناطيسي المنزلي لعلاج آلام البطن عند الأطفال

يعتمد كثير من الأطباء في علاج بعض الأمراض على التنويم المغناطيسي. الآن كشفت دراسة هولندية جديدة أن تأثير علاج آلام البطن عند الأطفال بالتنويم المغناطيسي باستخدام أقراص مدمجة أفضل من العلاج بالتنويم المغناطيسي العادي.

أظهرت دراسة جديدة أن العلاج المنزلي بالتنويم المغناطيسي باستخدام أقراص مدمجة (سيديز) لا يقل عن جلسات علاج مماثلة يقوم بها متخصص فيما يتعلق بعلاج آلام البطن عند الأطفال. وخلصت الطبيبة جوليت روتن من مستشفى إيما للأطفال والمركز الطبي الأكاديمي في امستردام وزملاؤها في تقرير نشر على الإنترنت يوم (27 مارس/آذار 2017) في نشرة جاما لطب الأطفال إن العلاج بالتنويم المغناطيسي باستخدام أقراص مدمجة يعد «خيارا علاجيا مغريا» لهؤلاء المرضى.

وأضافوا أن الدراسات أظهرت أن العلاج بالتنويم المغناطيسي الذي يستهدف الأمعاء فعال للأطفال والكبار بنسبة نجاح تتراوح بين %49 و%100. غير أن جلسات التنويم المغناطيسي مكلفة وتستغرق وقتا طويلا كما أن المعالجين المدربين على علاج الأطفال قليلون. ولتحديد ما إذا كان العلاج بالتنويم المغناطيسي في المنزل يمكن أن يكون بديلا، وجه الباحثون في تسعة مراكز في أنحاء هولندا أطفالا يعانون من متلازمة تهيج الأمعاء لتلقي ست جلسات علاج بالتنويم المغناطيسي على يد معالج خلال فترة ثلاثة أشهر أو عمل جلسات علاج منزلي عن طريق إرشادات مسجلة لممارسة تمارين معينة خمس مرات أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر. ولأن الأقراص المدمجة المسجل عليها أساليب العلاج بالتنويم المغناطيسي غير متوفرة دعا الباحثون إلى تصميم تطبيق لها على الهواتف الذكية.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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