وتم العرض امس الاحد 2 من نيسان / ابريل في الساعة السادسة والنصف بالتقويت المحلي، في صالة آلبرت ودانا بروكولي في لوس انجلوس.

ويأتي عرض الفيلم بدعم من الرابطة الاكاديمية والثقافية للطلاب الايرانيين في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (PACSA) بمدينة لوس انجلوس.

فيلم «احلام الفجر» فاز حتى الآن بعدة جائزة دولية في مهرجانات منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False (ركن True vision)، و مهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وامريكا والبرتغال.

يروي الفيلم حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في إصلاحية في اطراف طهران ويمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.