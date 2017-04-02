سيتم تكريم المخرج الايراني الكبير الراحل عباس كيارستمي في الدورة الرابعة لمهرجان «رأس سبارطيل» الدولي للافلام الذي سيقام في مدينة طنجة بالمغرب.

وقال رئيس المهرجان عزالدين الوافي ان تكريم الراحل يأتي ضمن البرامج الثقافية للمهرجان التي ستقام الى جانب القسم التنافسي.

واضاف الوافي ان كلا من الناقد السينمائي الايراني برويز جاهد والناقد والشاعر العراقي محمد امين الكرخي سيلقيان كلمة حول الراحل كيارستمي و دوره في السينما المعاصرة.

والكرخي ملم باللغة الفارسية، وقد ترجم ديوان اشعار «الريح والاوراق» للمخرج كيارستمي الى اللغة العربية وتم طباعته في ايطاليا، وسيتم ازاحة الستار عنه خلال فعاليات المهرجان.

الى ذلك سيتم عرض 17 فيلماً قصيراً من الافلام التي انتجها طلاب الراحل كيارستمي في المهرجان.

ويترأس لجنة تحكيم المهرجان الناقد الايراني برويز جاهد، وبقية اعضاء اللجنة هم: مارينا مورينو وويجال آرتست من ايطاليا والنجمة والمخرجة رشيدة شباني والناقد حبيب الناصري من المغرب والناقد والشاعر محمد امين الكرخي من العراق.

جدير بالذكر ان فعاليات مهرجان «رأس اسبارطيل" في مدينة طنجة المغربية ستقام في الفترة بين 5 حتى 8 من نيسان / ابريل الحالي.