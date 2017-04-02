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رقم الخبر: 190290 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 14:20 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «لانتوري» في «كليولاند» بأمريكا

الايراني «لانتوري» في «كليولاند» بأمريكا

بعد ما سجل حضوراً دولياً كثيفاً بلغ 46 مشاركة، سيعرض الفيلم السينمائي الايراني «لانتوري» للمخرج رضا درميشيان هذه المرة في مهرجان «كليولاند» للأفلام بأمريكا.

وقد انطلقت فعاليات المهرجان يوم الاربعاء 29 مارس / آذار  وستستمر لغاية 9 من ابريل / نيسان الحالي، وسيخصص له عرضان في المهرجان.

ويحكي الفيلم قصة عاطفية ويمثل ادواره الممثلون كل من: مريم باليزبان وباران كوثري ونويد محمد زادة ومهدي كوشكي وبهرام افشاري وآخرون.

وكان الفيلم قد حصل على جائزة افضل هندسة صوتية في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي، كما لاقى اقبالاً واسعاً من الجمهور السينمائي لدى عرضه المحلي.

كما عرض «لانتوري» حتى الآن في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان زيورخ في سويسرا بدورته الثانية، والذي حصل فيه على جائزة افضل فيلم، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من القسم التنافسي لمهرجان «برنشفيك" الدولي الذي اقيم في المانيا.

الى ذلك نال الفيلم جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان سينة-ايران في تورنتو بكندا وحصل على جائزة الفيلم المختار من قبل المشاهدين في الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية بأستراليا، كما ان الفيلم اختير كأفضل فيلم في ستة مهرجانات عالمية من الدرجة الاولى هي: برلين وكارلفي فاري ووارسو وشانغهاي وماردل لاتا وغوا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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