وقام فعاليات المهرجان اعتباراً من الاول حتى التاسع من نيسان/ ابريل، وسيخوض الفيلم الايراني المنافسة مع عدد من الافلام في قسم مسابقة النقاد.

وكان فيلم «البنت» قد شارك حتى الآن في عدة مهرجانات دولية وحصل منها على عدة جوائز، منها مهرجان موسكو للافلام الذي فاز فيه بثلاث جوائز.

الفيلم من تمثيل النجم فرهاد اصلاني والنجمتان مريلا زارعي وهدية تهراني وكذلك الفنانة ماهور الوند.

«البنت» ذو مضمون اجتماعي ويروي قصة السيد عزيزي، مدير قسم التصليح والصيانة في مصفاة آبادان (جنوب غرب ايران) للبترول، الذي يحضر لمراسم خطوبة ابنته، وفي خضم التحضير للمراسم تعتزم ابنته الاخرى ستارة السفر الى العاصمة طهران للمشاركة في حفل توديع احدى صديقاتها في الجامعة، الامر الذي يثير الريبة والشكوك لدى الاب، ما يشكل بداية لبعض الاحداث و...