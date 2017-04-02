اعلن مساعد معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الثلاثین للشوون التنفیذیة مهدي اسماعیلي ان اول شحنه من الكتب الاجنبیة التي ستعرض في معرض طهران وصلت الی مقر اقامه المعرض في «مدینه الشمس» بجنوب طهران وقال ان هذه الشحنه من الكتب وصلت من لبنان.

سيقام في الفتره من 3 الی 13 مایو المقبل

واضاف اسماعیلی ان هذه الشحنه من الكتب وصلت الی طهران آتیه من لبنان وتضم في معظمها الكتب العربیه التي ارسلها الناشرون اللبنانیون الی طهران.

واوضح اسماعیلي انه في اعقاب المحادثات التي اجریت مع مصلحه جمارك الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فانه تقرر ایجاد جمرك مستقل لمعرض طهران الدولي للكتاب لاستقبال شحنات الكتب الخارجیه.

یذكر ان الدوره الثلاثین لمعرض طهران الدولی للكتاب ستقام في الفتره من 3 الی 13 مایو المقبل.