أقدمت المستشارية الثقافية الايرانية لدى ألمانيا على تنظيم معرض للخطّ القرآني ـ الاسلامي لأربع فنانات ايرانيات في العاصمة الألمانية «برلين».

وتمّ في هذا المعرض، عرض لوحات فنية لأربع فناتات ايرانيات وهنّ «ليلا وزيري»، و«فرنوش هادوي»، و«ربابة حسين بور»، و«مهرناز قربانبور» وتحتوي هذه اللوحات على الآيات القرآنية، والكلمات الحكيمة.

وافتتحت فعالیات هذا المعرض، يوم السبت الماضي 25 مارس/ آذار وستستمر لمدة شهر واحد.

وقال المستشار الثقافي الايراني لدى ألمانيا، «سيد علي موجاني» خلال الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح هذا المعرض ان ايران لديها تاريخ من عدة آلاف من السنين من الحضارة واللغة والماضي الثقافي.

وأضاف أن اللغة الفارسية هي واحدة من أهم عناصر هويتنا وكانت مستقرة خلال الفترة الإسلامية من حيث البنية والتكوين.

وأشار الى أنه تمّ في هذا المعرض، عرض 36 لوحة فنية تتضمن الآيات القرآنية بمختلف الخطوط بما فيها الكوفي، والنسخ، والنستعليق، والثلث، والنستعليق المكسر، و...

وأوضح أنه تقام على هامش هذا المعرض، 4 ورشات متخصصة من أجل تقديم أنماط مختلفة من فنّ الخطّ لطلاب فرع الفنّ في المدرسة العالية للفنون في برلين.