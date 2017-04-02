أكدت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية زهراء احمدي بور، على ضرورة تحديث الصناعات اليدوية مطالبة المنظمات غير الحكومية بمساعدة منظمة التراث الثقافي من خلال تسهيل السياحة ورصد الأنشطة السياحية.

ان زهراء أحمدي بور اشارت خلال اجتماع لجنة خدمات الزيارات والرحلات النوروزية بمحافظة لرستان (غرب ايران)، الى ضرورة تكوين صورة ذهنية للسياح عن المقاصد السياحية المختلفة، محملة هذه المسؤولية على عاتق وسائل الاعلام معتبرة انه مثل هذه المهمة تتطلب بنى تحتية متكاملة ومنها توسيع خدمات الطريق لتحفيز سياحة الرحلات والربط بين المواقع السياحية المختلفة.

ودعت الى التخطيط لزيارة الاماكن التاريخية والثقافية لاسيما المتاحف والأسواق التقليدية من قبل السياح، مؤكدة على ترويج الأغذية التقليدية وتوجيه ذائقة السياح نحو الاطعمة المحلية.

وشددت رئيسة منظمة التراث الثقافي على ضرورة تحديث وانعاش الصناعات والحرف اليدوية من خلال تسويق وتصدير المنتجات اليدوية مصرحة ان الصناعات اليدوية تستخدم في البلاد باعتبارها السلع الكمالية ولهذا السبب لا يلقى اقبالاً شعبياً ما يقلل من ربح اصحاب الحرف اليدوية.