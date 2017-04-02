قرية «بيله درق» هي إحدى القرى السياحية الجميلة في محافظة أردبيل، وفيها واد هو الغاية في الروعة والجمال بعرض 200 م وعمق 100 وتقع على مسافة 3 كم شمالي مدينة سرعين

هذه القرية معروفة بمعالمها الطبيعية وأجوائها المعتدلة ونسيمها العليل، وكل من يزورها يشاهد تلك المناظر الفريدة من نوعها التي تظهر بأبهى صورها في أشجار باسقة مثمرة وغير مثمرة وزهور زاهية الألوان وينابيع متعددة وشلال رافل بالمياه ومعاسل مليئة بالنحل والخلايا لجمع العسل، والكثير الكثير من المشاهد الجملية الأخرى.

ينبوع «كور كور»: ينبوع «كور كور» هو أحد الينابيع الشهيرة في محافظة أردبيل ويقع في وادي «آلوارس»ـ الذي يسمى أيضاً «قزل كوللر» وهو أحد أوسع الأودية في تلك الديار وأجملها، ويبلغ ارتفاع هذا الينبوع مسافة 2420 م عن سطح البحر والمياه تتدفق فيه بقوة ومن ثم تصب في أحد الأنهار على شكل شلال جميل مما جعله قبلة سياحية.

قرية «آتش كاه»: قرية «آتش كاه» هي الأخرى تعد من أجمل القرى السياحية في محافظة أردبيل، حيث تقع على مسافة 7 كم شمالي مدينة سرعين وعلى الطريق الواصل إلى قرية «أرجستان» وهي واحدة من أقدم القرى في مدينة سر عين، ومعالمها الأثرية الفريدة من نوعها خير دليل على أنها كانت مزدهرة في العهود السالفة كما أنها كانت مقدسة لدى الساسانيين ولا سيما أتباع الديانة الزرادشتية ففيها معبد للنار اسمه «آذر فريق» وما زالت أطلاله باقية حتى يومنا هذا.