مع ربيع جديد يعطي دفقاً للحياة ويكسي الارض بألوان الحب الزاهية ويعيد البهجة والسرور لعالم سعيد.. في هكذا اجواء رومانسية لا يصح منا الجمود والاصرار على كلامنا ومواقفنا القديمة.. علينا ان نفتح عيوننا من جديد!! ليه؟ لان (الدنيا ربيع والجو بديع.. وما فينا لا اصلع ولا صليع)!! ايوه هنالك من هو سليع اللسان!!

في هكذا اجواء متفائلة ومتجددة نستمع لخطاب الرئيس التركي السيد الطيب اردوغان.. كان ياما كان.. كان في رجل اسمه اردوغان وجه خطاباً تاريخيا وجغرافياً للاخوة الاكراد.

مش صحيح يا (كاكه) ان تحمل البنادق وتصيح سلام.. سلام.. سلام.. تعال الى الفنادق.. وهناك نقعد ونعمل حوار.. ونصنع السلام.. وبعدها نروح نغني (وعليكم السلام.. والرز والحمام). على الشعب الكردي في جنوب وشرق تركيا ان يصدق فخامة الرئيس عندما قال له (انا رجل السلام).

يا اخي يا (كاكه) لا تصدق الامم المتحدة عندما تقول ان الجيش التركي ارتكب مجازر خلال الاشهر الماضية بحق الاكراد.. لم يرتكبها منذ ثلاثة عقود.. قتل خلالها الفي شخص ونزح ما يقرب من النصف مليون انسان.

لا تصدق الاخبار التي تقول ان جميع النواب الاكراد من حزب الشعوب الديمقراطي الان يقبعون في سجون اردوغان.. لا تصدقوا بل هم في ضيافة فخامة الرئيس!! مش مهم انهم اختفوا منذ مدة طويلة! المهم الان يجري معهم حوار.. وكما تعلمون الحوار حلو مع رجل السلام..

انت يا (كاكه) لماذا تكره القصف وحملات الجيش على المدن؟! جيش اردوغان يريد ان ينظف مدنكم من اللذين يكرهون السلام.. ولماذا تكره الاعتقالات؟ انها (استضافة) من اجل الحوار والتفاهم لصناعة السلام!! ثم هنالك فرصة حلوة وثمينة من اجل التعرف على بقية اخوانكم الاتراك!! من اتباع الداعية فتح الله غولن.. وانصار الحزب الجمهوري.. والديمقراطي .. والعلويين.. وبقية الفئات التي ترفض (التعديل الدستوري).. انهم يرفضون ان يتحول فخامة الرئيس الى سلطان.. ولهذا جمعهم في (ضيافته) من اجل الحوار.. وتعالوا انتم كمان وانضموا للحوار.. ياستار..