على الرغم من زيادة الإقبال على بعض أنواع الفاكهة التي حصلت على شهرة كبيرة مؤخراً بسبب اعتبارها ما يُطلق عليها (سوبر فوودز)، إلا أن هذه الأنواع لا تُقارن بأي حال من الأحوال بأنواع الفاكهة اليابانية التي قد يتعدى سعرها آلاف الدولارات.

بطيخ مربع

تم تأسيس متاجر Sembikya عام 1834 وهي تعتبر أقدم متاجر الخضروات في اليابان، وتُقدم هذه المتاجر نوع من البطيخ الفاخر بسعر 20000 جنيه إسترليني (حوالي 93720 ريال سعودي) لثمرة البطيخ الواحدة، وتشتهر بتقديم فاكهة بأشكال غريبة مثل البطيخ على شكل قلب وعناقيد العنب ضخمة الحبة.

الفراولة المميزة

وتعتبر تجارة الفاكهة في اليابان تجارة مربحة، لذا يقضي المزارعون أعوام لزراعة فواكه ضخمة بأشكال غريبة لبيعها بأغلى الأسعار. ويقول أحد أصحاب متاجر الفاكهة أنه من الصعب الوصول لشكل الفراولة المتناسق بسهولة، ففي أغلب الأحيان تأخذ الفراولة شكل كروي أكثر. وفي مزرعة (أوكودا نيشيو) -صاحب المتجر- نجد أن زراعة الفراولة تستغرق 45 يوماً، ويقوم فقط ببيع 500 حبة فراولة بحجم كرة التنس سنوياً بسعر 3600 جنيه إسترليني (حوالي 16870 ريال سعودي) للحبة الواحدة، وأوضح (أوكودا) أنه استغرق 15 عاما ليصل لهذا المستوى من الدقة.

ويمكننا أن نجد أغلى الفواكه في العالم في اليابان، حيث تعتبر من السلع الفاخرة وتلعب دور مهم في طقوس إهداء الهدايا اليابانية.

عنب ضخم من الفاكهة الفاخرة

ومن أكثر الفواكه شعبية في المتجر هو عنب Ruby Roman، والذي يصل حجم الحبة الواحدة منه لحجم كرة البينج بونج. وقد تم عرض هذا النوع من العنب لأول مرة عام 2008، وتم زراعته لسد الفجوة في سوق الهدايا اليابانية. واليوم يتم بيع العنقود الواحد بمبلغ 720 جنيه إسترليني (حوالي 3375 ريال سعودي)، وتقدم الشركة 2400 عنقود فقط سنوياً.