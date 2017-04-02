عثر سكان على جثة مزارع إندونيسي داخل ثعبان ضخم طوله سبعة أمتار بعد أن التهمه. وحسب فيديو التقطه أحد سكان بلدة ماموجو الواقعة في جزيرة سولاويسي في شرق البلاد قام مسؤولو البلدة بفتح بطن الثعبان المنتفخ لتظهر قدما المزارع الذي أبلغ عن اختفائه في وقت سابق

وقال أحد سكان المنطقة إن عائلة وجيران الضحية البالغ من العمر (26 عاماً) ويدعى أكبر بدأوا البحث عنه بعد تغيبه لأكثر من 24 ساعة. وقال أسدين رودي فاتير (43 عاماً) «رأينا ثعباناً ضخماً لا يستطيع التحرك بسبب انتفاخ بطنه بصورة غير عادية». وأضاف أن (السكان والمسؤولين قرروا قتل الثعبان وصدمنا بعد العثور على جثة إنسان داخله(.

وتعرف أقارب الضحية عليه. وأوضح فاتير أنه رغم أن وجود الثعابين الكبرى وغيرها من الحيوانات أمر معتاد في هذا الجزء من سولاويسي إلا أن الهجوم على الأشخاص أمر نادر.