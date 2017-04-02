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رقم الخبر: 190274 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 01:27 الاقسام: محليات  
الجبوري: ايران بلد مهم تربطنا به مشتركات كثيرة
لدى استقباله السفير الايراني لدى بغداد..

الجبوري: ايران بلد مهم تربطنا به مشتركات كثيرة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، السبت، ان ايران بلد مهم يرتبط معها العراق بمشتركات كثيرة ولا بدّ من تفعيل التعاون معها.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي ، ان" الجبوري استقبل في مكتبه، السبت، السفير الايراني لدى بغداد حسن دانائي فر بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يحفظ مصالح وسيادة البلدين، اذ اكد رئيس البرلمان ان العراق يسعى الى علاقات متوازنة مع جميع الدول الجارة والصديقة، وان ايران بلد مهم تربطنا به مشتركات كثيرة ولا بدّ من تفعيل التعاون لبلورة هذه المشتركات الى مصالح حقيقية وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".

 من جانبه، اعرب السفير الايراني بحسب البيان عن "سعادته بالعمل داخل العراق خلال الفترة المنصرمة، وان العلاقات بين البلدين بحاجة الى عمل بشكل اكبر"، مؤكدا ان "مجلس النواب له دور كبير في مستقبل هذه العلاقات، وان بلاده مستعدة للتعاون في كافة المجالات".

 

 
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