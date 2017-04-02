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|رقم الخبر: 190273
|تاريخ النشر: نيسان 02, 2017
|الوقت: 01:21
|الاقسام: محليات
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وفد برلماني في بنغلادش للمشاركة بإجتماع اتحاد البرلمانات الدولي
وصل وفد برلماني من الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم السبت الى دكا للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة.
ويرأس الوفد البرلماني الايراني غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي ويضم كلا من كاظم جلالي وسيد مصطفى ذوالقدر وجليل مختار ومسعود رضائي والسيدة فاطمة حسيني والسيدة حميدة زر آبادي.
وكان الاجتماع السابق لاتحاد البرلمانات الدولي قد عقد في جنيف بمشاركة وفود من 130 بلدا.
وسيتناول المشاركون المواضيع المتعلقة بنقض حقوق الانسان وحرية المراة في النشاطات السياسية والتعاون بين المرأة والرجل لتحقيق الاهداف السياسية.
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