وفد برلماني في بنغلادش للمشاركة بإجتماع اتحاد البرلمانات الدولي وصل وفد برلماني من الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم السبت الى دكا للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة.