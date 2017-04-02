  • الأحد ٥ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190273 تاريخ النشر: نيسان 02, 2017 الوقت: 01:21 الاقسام: محليات  
وفد برلماني في بنغلادش للمشاركة بإجتماع اتحاد البرلمانات الدولي

وفد برلماني في بنغلادش للمشاركة بإجتماع اتحاد البرلمانات الدولي

وصل وفد برلماني من الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم السبت الى دكا للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة.

ويرأس الوفد البرلماني الايراني غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي ويضم كلا من كاظم جلالي وسيد مصطفى ذوالقدر وجليل مختار ومسعود رضائي والسيدة فاطمة حسيني والسيدة حميدة زر آبادي.
وكان الاجتماع السابق لاتحاد البرلمانات الدولي قد عقد في جنيف بمشاركة وفود من 130 بلدا.
وسيتناول المشاركون المواضيع المتعلقة بنقض حقوق الانسان وحرية المراة في النشاطات السياسية والتعاون بين المرأة والرجل لتحقيق الاهداف السياسية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0699 sec