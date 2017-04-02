وصل مساعد رئيس وزراء المجر جولت شمين الى طهران عصر اليوم السبت وكان في استقباله مساعد الاشراف والتنسيق لدائرة الشؤون البرلمانية برئاسة الجمهورية ومسؤولون من وزارة الخارجية.

ويرافق مساعد رئيس وزراء المجر في زيارته هذه مساعد رئيس برلمان بلاده يانوش لاتورساي وعدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.

ومن المقرر ان يجري الوفد المجري محادثات مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبعد مراسم الاستقبال التي جرت للوفد المجري الضيف، قال مساعد الاشراف والتنسيق لدائرة الشؤون البرلمانية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية جواد هروي في تصريح، ان الوفد المجري رفيع المستوى سيزور عدة محافظات في البلاد خلال فترة زيارته التي تستغرق اسبوعا.

واضاف، ان هذه الزيارة تاتي بهدف تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة والمحادثات والاتفاقيات المبرمة خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء المجر الى طهران العام الماضي.

واوضح هروي بان من جملة القضايا التي سيتم البحث حولها بين الجانبين؛ التعاون النفطي وتنمية العلاقات البرلمانية والشؤون السياحية.