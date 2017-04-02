أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بان ايران نفذت جميع تعهداتها في المفاوضات النووية، وقال ان ايران تراقب عن كثب كل حالات نكث العهد من قبل الاميركيين وحددت الاساليب المناسبة للرد عليها وفيما لو استمر هذا المسار فإننا سنخلق متاعب لهم.

في تصريح ادلى به في محافظة البرز..

وفي تصريح ادلى به السبت في محافظة البرز غرب طهران قال لاريجاني، انه على اميركا تحمل المسؤولية تجاه كل نكثها للعهود ونحن بدورنا سنرد على ذلك.

واكد بانه على اميركا ان تعلم باننا سنخلق لها المتاعب فيما لو واصلت هذا المسار واضاف، لو استمر الاميركيون بسلوكهم المسيء تجاه ايران فمن الطبيعي اننا سنخلق لهم المتاعب.

واكد لاريجاني، ان التحركات المؤذية ستعود بالضرر على اولئك الذي ينكثون عهدهم معنا، واشار الى المطالب الاميركية المبالغ بها وقال، انه وفيما يتعلق بالقضايا النووية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اتبعت نهجا واضحا وهي تتمتع بمنطق بين.

واوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي بانه لو اعتبر الاميركيون انه ليس من مصلحتهم الالتزام بشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية فنحن مستعدون ايضا وبامكاننا ان نرد عليهم جيدا.

واضاف، اننا نفذنا وعودنا قدر استطاعتنا وسنمضي الى الامام وفقا لهذا المنطق ولقد حددنا اساليب مختلفة لمواجهة دسائسهم وسننفذها في الوقت المناسب ولا نشعر بأي قلق ازاء تهديداتهم والحكومة الاميركية الجديدة.

واكد بأن الاتفاق الراهن قد حظي بقبول العالم وان نكث الاميركيين للعهود ليس شيئا جديدا.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى القضايا الاخيرة المثارة حول الشؤون الدفاعية والحرس الثوري من قبل مجلس الشيوخ الاميركي وقال، لقد تم في مجلس الشورى الاسلامي طرح مشروع قرار فيما سبق حول كيفية الرد على الممارسات الاميركية الوقحة، لافتا الى ان منافسة الرئيس الاميركي الجديد كانت قد اقرت خلال مرحلة الدعاية الانتخابية بان بلادها هي من اوجدت داعش.

واكد بان الجيش والبنتاغون والمخابرات المركزية الاميركية (سي آي آيه) داعمة للارهابيين في المنطقة وهم مخلون بالأمن والاستقرار فيها ولهم علاقات مع جميع الحركات الارهابية واضاف، ستكون لنا في هذا الصدد قرارات مهمة في المجلس سنبحثها بصورة جدية.

وفي جانب آخر من تصريحه اكد لاريجاني على الانتاج الوطني وتعزيزه في البلاد وقال، ان اهم هواجس واولويات المسؤولين في مختلف القطاعات يجب ان تتمثل بدعم الانتاج الوطني وتطوير الصناعة والانتاج والصادرات في البلاد.